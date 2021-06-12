Россияне стали чаще умирать из-за алкоголя

В 2020 году в России умерли более 50 тыс. человек от причин, связанных с алкоголем. Годом ранее количество смертей по этим причинам было на три тысячи меньше, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

50 435 человек ушли из- жизни из-за спиртного в 2020 году, и 47 427 человек – в 2019-м. По сравнению с 2018 годом (48 786 летальных исходов), показатель 2019-го был ниже на 2%

Кроме того, в пандемийный год выросла и смертность от расстройств психики и поведения. В 2020 по этим причинам умерли 24 159 человек, что на 20% меньше 2019 года (19 440 человек).

Как сообщал «Новый День», в конце прошлого года специалисты филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского предупредили, что употребление алкоголя резко выросло среди обеспеченных граждан, занятых интеллектуальными трудом. Ученые предположили, что причинами стали опасения подхватить коронавирус и нарушение социальных контактов из-за самоизоляции.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.06.21

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