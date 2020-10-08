Напиться и забыться: российская интеллигенция стала больше потреблять алкоголь

В России резко выросло употребление алкоголя среди обеспеченных граждан, занятых интеллектуальными трудом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко на пресс-конференции в Москве.

«Наметилась очень тревожная тенденция. Казалось бы, количество продаваемого алкоголя за время коронавирусной эпидемии колеблется – нельзя сказать, что есть значительное увеличение или уменьшение потребления. Но есть настораживающий момент – изменился контингент покупателей в магазинах, которые торгуют спиртосодержащими напитками», – сказала она.

Клименко пояснила, что среди покупателей стало больше людей, занятых интеллектуальным трудом. «Это люди, которые стали после работы стали заходить в магазин и покупать бутылочку недешевого, а средней цены или дорогого алкоголя. Это свидетельствует о том, что алкоголь становится для них привычным потреблением в сложной ситуации», – опасается она.

По словам эксперта, причин такого поведения может быть много. «Возможно, это реакция на ситуацию, которая сложилась в связи с опасением заразиться, возможно, из-за нарушенных социальных контактов. Людям каким-то образом нужно заполнять свое время и снимать тревоги, которые есть в связи с этим», – предположила Клименко, подчеркнув, что употребление алкоголя и табака негативно влияет на здоровье и течение болезни. «Есть фейки, которые говорят об обратном. Но это неправда», – сказал она.

Как сообщал «Новый День», ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что во время режима самоизоляции депрессия и незанятость спровоцировали рост потребления алкоголя. «Причем не столько среди больных алкоголизмом, сколько среди людей, формально не являющихся… есть люди с хроническим алкоголизмом, с пагубными последствиями, а есть просто злоупотребляющие люди, которые пьют примерно – если в ежедневном выражении – по 50-60 мл крепкого алкоголя в день. Это уже люди, злоупотребляющие алкоголем. За счет этих людей потребление выросло», – отмечал Брюн. По его словам, по сравнению с прошлым годом выросла смертность от алкоголя среди россиян работоспособном возрасте.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.10.20

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