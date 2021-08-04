На Камчатке семимесячную девочку забрали от избивших ее родителей

Семимесячная девочка с побоями находится в Камчатской краевой детской больнице. Органы опеки забрали ребенка из семьи, где ее избивали.

Прокуратура начала проверку после волны негодования в соцсетях. Одна из пациенток больницы написала, что малышка целыми днями плачет и некому ее успокоить. Сообщение быстро растиражировали в интернете, и история получила большой резонанс.

Полиция проверяла обстоятельства случившегося с ребенком. Все материалы переданы прокуратурой в Следственный комитет, и уже там примут решение, возбуждать дли уголовное дело.

Сотрудники краевой прокуратуры начали собственную проверку.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей ребенка, органов опеки и попечительства, а также органов профилактики», – сообщили в ведомстве.

В краевом Минздраве пояснили, что у девочки сильный стресс и пока ее нельзя брать на руки. Но она получает всю медицинскую помощь, которая ей нужна.

«В связи со сменой обстановки, отсутствием родителей, полученными травмами и периодом адаптации – ребенок находился в стрессовом состоянии. Диагноз пациента и его состояние, к сожалению, в данный период исключают возможность качать и убаюкивать», – цитирует представителя ведомства «Кам 24».

Как сообщал «Новый День», в Туринске Свердловской области арестовали до суда 23-летнего мужчину, который до смерти забил двухмесячного сына. аналогичное преступление он совершил в 2015 году.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 04.08.21

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