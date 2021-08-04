Полиция задержала жительницу Сочи за продажу места чиновника

Полиция нашла подозреваемую по делу о мошенничестве на три миллиона долларов. После 12 лет в бегах женщина попалась в руки правоохранителей в Рязанской области.

По версии следствия, в 2008 году сочинка и ее сожитель обещали посодействовать гражданину в продвижении на должность замглавы Сочи. Они попросили за услуги три миллиона долларов. Гражданин согласился, но решил платить частями.

«Получив аванс более 5,5 млн рублей, они в оговоренный срок свои обязательства не выполнили, денежные средства не вернули и скрылись. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», – сообщили в пресс-службе МВД России.

Полиция задержала сожителя подозреваемой, позже суд вынес ему приговор. А женщина сумела сбежать. В 2009 году ее объявили в розыск, и более 10 лет она меняла места жительства.

Задержанную взяли под стражу, а по ее делу ведется следствие.

Сочи, Наталья Рязанова

Сочи. Другие новости 04.08.21

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