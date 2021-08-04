Семьи жертв ДТП в Турции получат по миллиону рублей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выплатит родственникам жертв ДТП в Турции по миллиону рублей. Деньги выделят из резервного фонда главы региона.

«Миллион рублей выплатят семьям погибших в аварии, пятьсот тысяч – тяжело пострадавшим, двести тысяч рублей – получившим травмы средней и легкой степени тяжести», – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Генконсульство РФ в Анталии вместе со специалистами страховой компании готовят документы, чтобы вывезти на Родину тела погибших россиян. Ожидается новый рейс для пострадавших, которым врачи разрешили перелет.

Как сообщал «Новый День», 2 августа по дороге в Анталью в Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП. Из 22 человек в салоне трое умерли на месте, четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших выписали и поселили в отеле в Сиде.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 04.08.21

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