В турецкой больнице остались четверо «тяжелых» россиян после ДТП

Турецкие врачи выписали всех пострадавших в ДТП россиян, кроме четверых. Пациенты находятся в тяжелом состоянии, их перевезут в больницу в Анталье, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«В больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Все туристы размещены в отеле в Сиде», – говорится в сообщении.

Местные врачи решили передать россиян более квалифицированным коллегам в Анталье. Двух пациентов уже перевезли в другую больницу, еще двух готовят к перевозке.

Семьи смогут навестить их и побыть рядом. Первую группу родственников пострадавших и руководство «Интуриста» туроператор уже отправил в Турцию, передает «Вестник АТОР».

Первые десять пострадавших смогут вернуться в Россию 4 августа. Их доставят самолетом в Самару.

Как сообщал «Новый День», по пути в аэропорт турецкой Антальи автобус с российскими туристами попал в аварию. В салоне находились 22 человека, трое погибли на месте.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.08.21

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