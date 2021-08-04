Самолёт, летевший из Екатеринбурга, вынужденно сел в Казани

Выполнявший рейс Екатеринбург – Москва пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в 00:03 в аэропорту Казани, – об этом сообщили в справочной аэропорта города.

«Борт сел благополучно, всё в штатном режиме», – приводит ТАСС заявление.

Ранее несколько СМИ сообщили, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги инад Удмуртией стал снижаться. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия».

Казань, август, Иван Бабурин

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