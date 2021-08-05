Самолет авиакомпании «Россия» не смог вылететь из Челябинска

Самолет авиакомпании «Россия» не смог вылететь из Челябинска, на борту находились 83 пассажира и 4 члена экипажа. На текущей неделе это уже второе происшествие с самолетами перевозчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно расписанию Superjet, выполняющий рейс 6276 «Челябинск – Шереметьево», должен был вылететь из аэропорта имени Курчатова в 5 часов 25 минут.

Однако через несколько минут после взлета что-то произошло, и самолет, сделав несколько кругов над городом, вернулся в аэропорт вылета.

По предварительной информации Уральской транспортной прокуратуры, датчик показал низкое давление в топливной системе, и командир принял решение о возврате.

За пассажирами прислали резервный самолет. Он должен был вылететь в 11:20.

Однако, согласно сервису Flaghtradar, борт (это тоже Superjet) все еще находится в аэропорту.

Отметим, что сегодня ночью Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, вынужденно сел в Казани.

Дополнено: рейс 6276 отправлшен из Челябинска в 12:03 по местному времени.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.08.21

В Челябинской области обновлен антирекорд смертности от ковида. / В аэропорту Челябинска пересмотрят цены на услуги телетрапа. / На Урале выявили сговор на торгах по поставкам лекарственных препаратов на десятки миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»