Коварный вирус: перевозчик объяснил, почему рейс Москва –Челябинск задержался на несколько часов

Перевозчик объяснил, почему рейс Москва –Челябинск задержался на несколько часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня борт, выполнявший совместный рейс авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» № 6257, прибыл в Челябинск с опозданием почти на 4 часа: в 15:04 вместо 11:20 по расписанию. Соответственно и обратный рейс был отправлен с 4-часовым опозданием: в 16:05 вместо 12:10 по расписанию.

Пассажиры списывали столь серьезную задержку на забастовку пилотов, однако перевозчик объяснил ситуацию другими причинами. По версии представителей АК «Россия», у нескольких членов экипажа выявили короновирус. Поэтому весь экипаж отстранили от полета.

Правда, сегодня неладное твориться со всеми самолетами «России» на направлении Москва – Челябинск – Москва. Так, первый утренний борт (рейс 6275) прилетел с почти часовым опозданием, обратный отправили на 1 час 20 минут позже расписания. А последний вечерний (рейс 6261, обратный 6262) и вовсе отменили.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.08.21

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