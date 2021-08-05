В Хакасии соседи погибшей семьи раскрыли мотив убийцы

Убийство семьи из пяти человек, включая восьмилетнего ребенка, в хакасском селе Джирим совершено из мести. Погибшие были родственниками любовницы подозреваемого, которая бросила его накануне трагедии.

35-летний Федор Панов после освобождения встречался с местной жительницей. Она уехала на заработки и в телефонном разговоре сказала, что они расстаются. Поэтому Федора «перемкнуло», рассказали соседи.

«Они с этой женщиной стали встречаться тайно, когда она приезжала к родителям. Но все же все видели. У нее родители пожилые, с инвалидностью. Их сын – тоже», – рассказали местные жители «Комсомольской правде».

По их словам, Панов после убийства позвонил бывшей пассии и рассказал, что зарезал всю ее семью.

Глава Хакасии Валентин Коновалов назвал этот случай ужасающим.

«Погибла в том числе девочка семи лет. Невозможно давать оценку, сердце стонет. Думаю, что совершивший это преступление получит самое строгое наказание», – сказал он в эфире РТС-радио.

Как сообщал «Новый День», пять человек погибли в своем доме. Подозреваемого задержали односельчане и передали полиции. Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек, включая ребенка.

Абакан, Наталья Рязанова

Абакан. Другие новости 05.08.21

В Карелии произошла массовая гибель рыбы. / К делу о субсидиарной ответственности семьи Ковпаков привлекают новых соответчиков. / 48 млн рублей изъяли у фигуранта дела о мошенничестве на полмиллиарда. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»