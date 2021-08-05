Российская компания уволила 150 сотрудников по совету искусственного интеллекта

Сразу 150 сотрудников компании Xsolla лишились работы. Искусственный интеллект проанализировал активность работников и указал главе фирмы на самых неэффективных, которых потом и уволили. По словам экспертов, такое решение может обернуться серьезными потерями.

Xsolla – специализируется на приеме платежей в онлайн-играх. У компании есть деловые партнеры в 200 странах, в том числе такие крупные игроки, как Twitch, Epic Games и так далее, пишет BFM. В 2020 году выручка Xsolla составила 67 млн долларов, а EBITDA – 33 млн долларов.

HR-сообщество обсуждает внезапное увольнение основателем Александром Агапитовым 150 человек из пермского офиса компании. Сотрудники получили по корпоративной почте письмо, в котором глава фирмы сообщал об увольнении и его причинах. В частности, он указал на то, что big data проанализировала активность этих работников в Jira, Confluence, Google-почте, чате, документах и Dashboard и пометила их как «невовлеченных и малопродуктивных».

Примечательно, что Агапитов пообещал уволенным сотрудникам помочь с поиском новой работы, а также дать хорошие рекомендации. Странное поведение главы компании прокомментировала хедхантер, HR-консультант и основатель Лаборатории карьеры Алена Владимирская: «Вы понимаете, что 150 программистов, что бы о них там ни писал фаундер проекта, найдут работу немедленно при нынешнем дефиците программистов. А то, что люди дальше не пойдут работать в Xsolla, пока кейс не забудется, – это точно. Xsolla в ближайшие год-два будет крайне сложно в России искать IT-специалистов, а если этот кейс выйдет за пределы России, а его уже цитируют многие СМИ, то для Xsolla (компании, которая очень активно работает на международном рынке) это грозит очень большими не только репутационными, но и, возможно, капитализационными рисками».

Кроме того, сам факт сокращения персонала может свидетельствовать о том, что у Xsolla не все так хорошо, предполагает заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина. По ее словам, причины могут быть другие. «И возможно (как еще одна гипотеза), что такой шторкой из искусственного интеллекта и анализа данных на основе алгоритмов прикрывают другую истинную причину для столь масштабного увольнения. Это все станет явным через какое-то время», – заключила Баскина.

Похожего мнения придерживается и сооснователь онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo.com Денис Кутергин. Уж слишком странным и нелогичным выглядит это решение. Настолько, что Кутергин, как и многие другие коллеги из IT, увидев скриншот письма основателя Xsolla, подумали, что это фейк.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 05.08.21

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