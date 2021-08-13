Компания NVIDIA заменила гендиректора цифровой копией

В онлайн-презентации разработчика графических процессоров Nvidia гендиректора Дженсена Хуанга заменили трехмерной моделью. Компания сама рассказала о подмене.

Конференция GTC прошла в апреле, в ней топ-менеджер рассказал о новинках. Оказалось, что часть презентации провела цифровая голограмма. Впрочем, затем в Nvidia уточнили, что вирутальный Хуанг появился на экране всего на 14 секунд.

Для того, чтобы сделать подмену максимально приближенной к реальности, специалисты провели полное сканирование лица и тела гендиректора. Затем они обучили ИИ имитировать жесты и мимику Хуанга, что позволило сделать его виртуального клона очень реалистичным.

Примечательно, что на протяжении четырех месяцев никто не догадывался, что произошла подмена, пока Nvidia сама не раскрыла секрет.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 12.08.21

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