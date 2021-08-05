В Иваново Росздравнадзор проверит смерть мужчины после прививки от Covid-19

Росздравнадзор начал проверку по факту смерти 24-летнего жителя Холуя Ивановской области, которому, якобы, стало плохо после прививки от коронавируса. Областной департамент здравоохранения заявил, что смерть не связана с вакцинацией.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который умер, якобы, после вакцинации», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина работал в отделении МВД и сделал прививку по указанию начальства, как большинство его коллег. Вторую дозу вакцины он получил 20 июля и почувствовал недомогание, но продолжил ходить на работу.

Ему стало очень плохо вечером 1 августа.

«В воскресенье вечером ему стало очень плохо. Когда вызвали скорую помощь, он уже плохо мог ходить и не мог разговаривать, только стонал. Врачи несколько часов вручную качали ему воздух, так как он не мог дышать. В три часа ночи его не стало», – написала мать погибшего в соцсети.

Департамент здравоохранения Ивановской области принес родным соболезнования, но заявил, что смерть молодого человека не связана с вакцинацией от Covid-19, передает Ivanovonews.

Напомним, в России смерти семи человек связывали с вакцинацией от коронавируса. Специалисты установили, что у умерших были хронические заболевания, которые и стали настоящей причиной смерти.

Иваново, Наталья Рязанова

Иваново. Другие новости 05.08.21

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