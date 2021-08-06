Один ребенок погиб, двое оказались в больнице после ДТП в Приморье

Семья с тремя детьми попала в аварию на 23-м км трассы «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово». В результате родители потеряли 10-летнего сына, а обе дочери получили травмы.

Авария случилась в темное время суток на неосвещенном участке дороги. Семья ехала из Находки в поселок Лазо. 35-летняя женщина не справилась с управление, и Toyota Noah слетела в кювет и перевернулась.

«10-летний мальчик получил травмы, от которых скончался на месте. Девочки 7 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы. Женщина-водитель и ее 37-летний супруг не пострадали», – рассказали в УМВД по Приморскому краю.

По данным ГИБДД, женщина за рулем была трезва и имела 18 лет воительского стажа.

Напомним, под Кировградом в Свердловской области супруги поссорились прямо в машине, и женщина резко вывернула руль. Машины перевернулась, и их 13-летний сын попал в больницу с сотрясением мозга.

Находка, Наталья Рязанова

Находка. Другие новости 06.08.21

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