Русские хакеры слили в Сеть данные 1 млн кредитных карт

Американский телеканал CNBC заявил, что в публичном доступе оказались данные более одного миллиона кредитных карт. Якобы информация была украдена злоумышленниками из России.

Телеканал опирается на данные, полученные от компании по кибербезопасности Q6. Специалисты даже назвали хакерскую группировку, которая организовала утечку, – All World Cards. Она базируется в России и предлагает номера кредиток злоумышленникам для мошеннических операций.

Впрочем, никаких доказательств того, что хакеры, торгующие украденной информацией о кредитных картах, связаны с РФ, телеканал не предоставил.

США не раз обвиняли Россию в крупных взломах, произошедших в последнее время. По мнению Вашингтона, Москва организовала вмешательство в выборы уже двух американских президентов, а также повинна в хакерских атаках на сети организаций почти во всех сферах деятельности – от энергетических компаний до государственных органов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.08.21

Более 500 пассажиров в Кольцово 10 часов ждут вылета в Турцию. / Сбежали, открутив дверные замки: в Подмосковье ищут пятерых беглецов из ИВС. / Жильцы вернулись в дом на Стахановской, где взорвался газ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»