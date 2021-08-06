Суд арестовал жителя Хакасии за убийство семьи из пяти человек

Суд взял под стражу 35-летнего жителя села Джирим по делу о массовом убийстве. Мужчине предъявили обвинение по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«В ходе допроса дал признательные показания о совершенных убийствах членов семьи. Проведена проверка показаний на месте, мужчина подробно рассказал об обстоятельствах совершенных убийств», – рассказали в ведомстве.
Следователи подтвердили, что мужчина совершил убийства, желая причинить «моральные страдания и горе» женщине, которая встречалась с ним и решила расстаться.
Напомним, утром 5 августа обвиняемый ворвался в дом, где ножом убил 56-летнюю хозяйку, ее 58-летнего сожителя и его брата-близнеца. А также 19-летнего сына хозяев и их внучку восьми лет.
Абакан, Наталья Рязанова
Абакан. Другие новости 06.08.21
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