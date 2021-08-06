Двое взрослых и два ребенка стали жертвами массового ДТП под Ростовом

Четыре человека погибли в результате массового ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Среди жертв двое взрослых, подросток и годовалый ребенок, передает Лайф.

На 1070-м км трассы М-4 «Дон» столкнулись два грузовика и семь легковых машин. По данным издания, пострадали четыре человека. «Интерфакс» со ссылкой на МЧС уточнил, что четверых доставили в больницу, а всего травмированы семеро. Некоторых спасателям пришлось доставать из поврежденных автомобилей.

Сотрудники ГИБДД и МЧС работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщал «Новый День», на дороге Сургут-Нижневартовск столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб, четверо получили травмы.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 06.08.21

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