В Приамурье более 100 домов подтоплены из-за паводка

В зоне подтопления оказались 105 домов в Благовещенском, Серышевском, Бурейском, Михайловском и Селемджинском районах Амурской области. Вода перекрыла несколько участков автодорог и отрезала 19 населенных пунктов от остальной части региона.

«Вода зашла в 105 жилых домов. Оказались подтоплены 1309 приусадебных участков. Частично подтоплены 32 участка автодорог, на территории Архаринского района подтоплен автомобильный мост», – рассказали в региональном главке МЧС.

Основная волна паводка ожидается 9-11 августа, когда уровень воды в реке Зея может достичь отметок 700-750 см. На полдень 6 августа река в районе Благовещенска поднялась до 649 см, что выше уровня подтопления поймы на 197 см.

В селах Благовещенского района продолжают строить и укреплять дамбы. В работах задействованы сотрудники МЧС, студенты военного училища, волонтеры.

В селах Хабаровского края, расположенных вдоль Амура, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления. МЧС прогнозирует максимум подъема воды в районе Хабаровска 15-17 августа.

Напомним, в конце мая волна подтоплений прошла в Хакасии: пострадали более 600 домов и участков. В начале июля в Свердловской области сильные дожди привели к наводнения в Верхней и Нижней Салде и Горноуральском округе.

Благовещенск, Наталья Рязанова

Благовещенск. Другие новости 07.08.21

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