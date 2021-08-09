В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе Р-22 во время рейса из Белгорода в Саратов. 12 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла около 01:30 часов 9 августа в районе города Калининска. Водитель рейсового автобуса, который вез пассажиров, не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

Автобус опрокинулся, и из 20 пассажиров 12 пострадали, включая ребенка. Шесть человек доставили в больницу, еще шестерых отпустили лечиться домой.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщал «Новый День», в Бурятии медпомощь понадобилась 14 пострадавшим, когда автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся.

Саратов, Наталья Рязанова

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