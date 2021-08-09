В Приамурье число подтопленных домов выросло вдвое за два дня

В зоне подтопления в Приамурье оказались около 200 жилых домов и полутора тысяч приусадебных участков. Без автомобильного сообщения остались 28 поселений, рассказали в региональном главке МЧС.

«В Приамурье подтоплено 182 жилых дома в Благовещенске, городе Белогорске и районе, Бурейском, Михайловском, Серышевском, Селемджинском, Архаринском и Свободненском районах. Вода зашла на 1424 приусадебных участка», – сообщили в ведомстве.

Местные власти вместе с сотрудниками МЧС организовали лодочные переправы в Зейском и Архаринском районах из-за частичного подтопления автодорог. Всего под водой оказались 40 участков дорог в 14 районах из 18. Без автомобильного сообщения остаются 28 поселений.

Напомним, на утро 7 августа подтоплены были 105 домов в Благовещенском, Серышевском, Бурейском, Михайловском и Селемджинском районах Амурской области.

Благовещенск, Наталья Рязанова

Благовещенск. Другие новости 09.08.21

В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП с автобусом. / Пьяный туляк застрелил двухлетнюю девочку на руках у матери. / В ДТП на мокрой дороге погибла молодая пара: в их машину врезался грузовик (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»