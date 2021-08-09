Взрыв прогремел на металлургическом комбинате в Липецке

Взрыв раздался на площадке Новолипецкого металлургического комбината, сообщают информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

На кислородно-распределительном пункте НЛМК в 09:59 раздался взрыв, сообщил собеседник ТАСС. В результате ЧП, по его словам, загорелась кровля. Источник «Интерфакса» добавил, что при взрыве также обрушилась стена.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пожар уже удалось локализовать.

Липецк, Наталья Петрова

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