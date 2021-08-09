Полиция Воронежа ищет задавившего грудничка водителя

Иномарка наехала на 10-месячного малыша на пляже в Воронеже. Полиция ищет водителя, скрывшегося с места происшествия, сообщили в региональном УМВД.

Около 19:30 часов 8 августа неизвестный водитель на Ford Focus заехал на пляж. По время катания он проехал по грудничку, который лежал рядом со своим отцом. Ребенок скончался на месте.

Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции устанавливают его личность.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 09.08.21

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