Амурчанин убил новорожденного сына, чтобы не купать его

Следователи передали в суд уголовное дело 21-летнего жителя поселка Магдагачи в Амурской области, которому грозит пожизненное заключение. Амурчанин обвиняется в убийстве своего полуторамесячного сына, сообщили в Следственном комитете.

6 марта мужчина остался дома один с новорожденным сыном, пока его сожительница и старший ребенок были в гостях. Обвиняемый попросил женщину вернуться и искупать малыша, но та отказалась.

По версии следствия, мужчина от злости бросил ребенка на пол и несколько раз ударил. Потом отнес в кроватку, где и нашел утром мертвым.

На мать погибшего ребенка составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. А уголовное дело об убийстве малолетнего передано в суд с обвинительным заключением.

Как сообщал «Новый День», 24-летний житель Бахчисарайского района Крыма приговорен к 13 годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве полуторагодовалой дочери, которую он пытался заставить не плакать.

Благовещенск, Наталья Рязанова

Благовещенск. Другие новости 09.08.21

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