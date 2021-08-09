Мужчина ворвался с ножом в детский сад в Петербурге

Неизвестный проник в детский сад «Маленькая страна» на востоке Санкт-Петербурга. Он вел себя неадекватно, а в руке у него был нож, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Мужчина пробрался мимо вахтера и забрался на крышу беседки во дворе садика. Он неразборчиво что-то кричал и размахивал ножом. А потом просто убежал.

«Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание», – рассказал источник.

Инцидент случился во время «тихого часа», и все дети были в здании. Никто не пострадал. Воспитатели нажали тревожную кнопку и в учреждение прибыли сотрудники частной охранной фирмы и полиции. Сотрудники ищут неизвестного.

Напомним, в тюменском поселке Винзили пьяный мужчина угрожал воспитательнице ножом за отказ отдать ребенка. Сотрудница отказалась отпускать ребенка с пьяным отцом, позже его задержала полиция.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.08.21

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