Пьяный тюменец чуть не напал с ножом на воспитателя, которая отказалась отдать ему ребенка

В посёлке Винзили под Тюменью инцидент в детском саду чуть не закончился трагедией. Пьяный мужчина пришел забирать сына, но воспитатель отказалась отдать ребёнка отцу в таком состоянии. Она предложила решить этот вопрос с руководителем учреждения, но нетрезвому мужчине идея не понравилась. Он достал нож и стал угрожать женщине, сообщили УМВД по Тюменской области. Подозреваемого уже задержали, в отношении ранее не судимого 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 11.06.21

Житель Ишима вырубил 1100 единиц ценной древесины на дрова. / Маленький тюменец погиб на дороге в Геленжике, куда поехал отдыхать с бабушкой. / В Тюменской области вертолет «ЮТэйр» вынужденно сел на болото. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»