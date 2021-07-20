Мужчину, который пришел пьяным в детский сад и угрожал воспитателю ножом, заставят отработать 120 часов

В Тюменской области вынесен приговор местному жителю, который пришел пьяным в детский сад и угрожал ножом воспитателю сына.

Напомним, инцидент произошел 31 мая 2021 года в поселке Винзили под Тюменью. Пьяный сорокалетный местный житель пришел забирать своего пятилетнего сына, но воспитатель отказалась отдать ребёнка отцу в таком состоянии. Она предложила решить этот вопрос с руководителем учреждения, но нетрезвому мужчине идея не понравилась. Он достал нож и стал угрожать женщине. Подозреваемого задержала полиция, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Ребенка из садика в итоге забрала мать.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Тюмень, Александр Никифоров

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