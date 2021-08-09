В Москве педофил заманил школьницу в квартиру и насиловал 3,5 часа

В Москве полиция задержала 31-летнего педофила, который на протяжении нескольких часов насиловал 14-летнюю школьницу.

Насильник заманил девочку в свою квартиру, а сожительницу с детьми выставил на лестничную клетку, сообщает Life. Женщина предпочла не сообщать об этом в полицию, а ждала, пока сожитель закончит насиловать школьницу. В отношении москвича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Незаконное лишение человека свободы», «Изнасилование несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера». Он дал признательные показания. Сейчас жертва педофила находится в больнице.

По данным издания, 14-летняя девочка была знакомой семьи, она дружила с детьми своего будущего насильника. Весной школьница призналась подругам, что мужчина проявляет к ней симпатию. А несколько дней назад педофил закрыл девочку в своей квартире и насиловал ее около 3,5 часов. Перед этим он выгнал на лестницу гражданскую жену с детьми, отдав ей телефон жертвы.

На телефон школьницы все это время звонил ее родственник. Гражданская жена насильника сначала не брала трубку, но потом ответила и назвала адрес, где находится девочка. В итоге прибывшие на место правоохранители задержали педофила.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.08.21

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