СМИ: На территории НЛМК прогремел новый взрыв

В Липецке на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) прогремел новый взрыв на кислородно-распределительной станции, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в городских службах. В региональном главке МЧС подтвердили информацию о повторном возгорании.

Сообщается, что в результате инцидента пожар на предприятии усилился, повреждены объекты озеленения и ограждения, а люди отведены на безопасное расстояние.

Ранее сегодня на территории НЛМК произошел взрыв на кислородно-распределительном пункте, загорелась кровля и была разрушена стена. При этом обошлось без пострадавших.

Региональный главк Следственного комитета организовал проверку, по результатам которой, как предполагается, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Липецк, Светлана Антонова

Липецк. Другие новости 09.08.21

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