Юная москвичка без прав устроила смертельное ДТП

В результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве погибла 16-летняя девушка, еще три человека пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает столичная прокуратура. Несовершеннолетняя села за руль без прав.

По информации надзорного ведомства, авария произошла на 36 км Калужского шоссе в районе поселка Десеновское сегодня около четырех часов утра. Подросток не справилась с управлением автомобиля ВАЗ 21140 и наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась. Юная водитель погибла на месте. Ее трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет получили различные травмы и были госпитализированы.

«Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.08.21

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