В Калининграде сбитый лихачом школьник отлетел на 15 метров

В Калининграде водитель иномарки не смог избежать ДТП: он увернулся от автобуса, но сбил школьника. Мальчика отбросило на соседнее здание в 15 метрах от дороги, сообщили в региональном УМВД.

ДТП случилось вечером 10 августа на улице Гагарина. 21-летний водитель Mercedes-Benz намного превысил допустимую скорость и едва не столкнулся с рейсовым автобусом. Машину занесло, она вылетела на тротуар и сбила 10-летнего мальчика на велосипеде.

Сила удара была такая, что школьник отлетел почти на 15 метров и ударился о стену дома. Прибывшая бригада скорой увезла ребенка в больницу.

Напомним, восьмилетний тюменец на самокате получил тяжелые травмы, когда его сбила иномарка во дворе дома. Водитель не остановился сразу, а еще несколько метров протащил ребенка по двору.

Калининград, Наталья Рязанова

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