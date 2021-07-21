8-летний мальчик попал под колеса автомобиля в одном из дворов Тюмени

Восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате наезда машины во дворе дома в Тюмени вечером 20 июля, сообщает областная Госавтоинспекция.

Во дворе дома по ул. Московский тракт, 163 ребенок на самокате выезжал от подъезда, когда его сбил Renault. Машина несколько метров протащила ребенка. С тяжелыми травмами мальчик доставлен в больницу. Обстоятельства этого ДТП, в том числе скорость автомобиля в жилой зоне, выясняются.

Расследование ДТП, уже взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он дал поручение прокурору Тюмени провести проверку.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Тюмень, Александр Непомнящий

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