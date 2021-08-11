Пьяный житель Курска из пневматики отгонял детей от своей машины

В Курске пьяный автовладелец устроил пальбу из пневматической винтовки по детям, стоявшим у его машины. Один ребенок получил непроникающее ранение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент случился около 21:30 часов 10 августа. 39-летний житель Курска решил отогнать школьника от своей машины, не выходя из дома. Он достал пневматическую винтовку и выстрелил из окна четвертого этажа.

«Произвел умышленно выстрел, попав в область живота 12-летнему ребенку, причинив тем самым ребенку непроникающее ранение в области живота», – пояснили в ведомстве.

Следователи проверяют обстоятельства случившегося и уже изъяли оружие.

Курск, Наталья Рязанова

Курск. Другие новости 11.08.21

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