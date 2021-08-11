Упавший с велосипеда школьник умер от потери крови под Новосибирском

Под Новосибирском школьник упал во время велосипедной прогулки и повредил артерию на ноге. Пока его сестра бегала за помощь, мальчик умер от потери крови, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия случилась около 16 часов 10 августа в садовом товариществе «Луч» в Новосибирской области. Восьмилетний мальчик с шестилетней сестрой отправились кататься на велосипедах. Школьник не справился с управлением, упал, и рычаг тормоза проткнул артерию у него на ноге.

Пока его сестра бегала за взрослыми, мальчик потерял много крови и умер.

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти ребенка. Велосипед отправлен на экспертизу.

Как сообщал «Новый День», в Башкирии восьмилетний мальчик спрятался во время игры в холодильник во дворе и не смог оттуда выбраться. Его нашли поздно ночью, когда мальчик был мертв.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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