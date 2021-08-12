В больнице Владикавказа смонтируют новую систему подачи кислорода после трагедии

В больнице Владикавказа построят новую систему подачи кислорода. Специалисты начнут делать проект и устанавливать оборудование с 12 августа, сообщила пресс-служба правительство Северной Осетии.

Проверку проводили сотрудники компании «СоТиС». По их мнению, больнице не обойтись без новой системы подачи кислорода.

«Имеющуюся систему восстановили, она работает в штатном режиме, но эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя – она неработоспособна», – заявил врио главы региона Сергей Меняйло.

Монтаж займет две недели. Все это время существующая система будет поддерживаться в рабочем состоянии.

На ЧП откликнулся соседний регион. 12 августа во Владикавказ доставят 16 тонн кислорода из Абинска Краснодарского края.

Как сообщал «Новый День», 9 августа в республиканской больнице Владикавказа девять больных коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Причиной стала протечка одной из труб системы подачи.

Владикавказ, Наталья Рязанова

Владикавказ. Другие новости 12.08.21

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