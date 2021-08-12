Три человека погибли в результате отравления суррогатным алкоголем на Алтае

В Алтайском крае возбуждено два уголовных дела из-за смерти трех человек после употребления фальсифицированного алкоголя.

Трагические инциденты произошли в одном из сел Усть-Калманского района и в Барнауле, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В первом случае люди отравились суррогатом 8 августа на праздновании дня рождения. Гости употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный в Барнауле. На следующий день несколько человек были госпитализированы. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, умерла.

Аналогичный случай произошел в Барнауле, где в результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались два молодых человека.

В связи с гибелью людей возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, что все погибшие употребляли один и тот же алкогольный напиток, уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СКР по региону. Продавца фальсификата ищут.

Ранее сообщалось, что на свадьбе в Пензе три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем. Жертвами стали двое мужчин и женщина, еще две женщины госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 12.08.21

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