Неизвестные слили в Байкал сотни литров олифы

Вода Байкала и 22 км побережья оказались загрязнены лакокрасочными материалами. Ученые пришли к выводу, что причина – техногенный сброс.

Сотрудники Лимнологического института проверили воду и грунт берега Байкала по поручению природоохранной прокуратуры, депутата Госдумы Михаила Щапова и в связи с обращениями граждан. Пробы были загрязнены вязкой маслянистой субстанцией. По мнению ученых, в озеро вылили несколько сотен литров олифы.

«В акватории Малого Моря в районе поселка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды озера Байкал и его прибрежной части на протяжении около 22 км. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией», – рассказали в пресс-службе ЛИН СО РАН.

Также в заливах Байкала нашли свежее загрязнение фекалиями. Ученые проверили пробы разными способами, чтобы исключить ошибку.

Еще неделю назад туристы пожаловались на темные пятна в воде вблизи острова Ольхон и маслянистую жидкость на берегу.

Как сообщал «Новый День», 27 июля на озере Байкал, неподалеку от поселка Хужир, произошел разлив нефтепродуктов. Природоохранная прокуратура пришла к выводу, что в воду пролилось топливо из сломанного катера, который буксировали по озеру.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.08.21

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