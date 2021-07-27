На Байкал пролилось топливо из сломанного катера

На озере Байкал произошел разлив нефтепродуктов. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, информацию о произошедшем обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. Очевидцы опубликовали в Instagram видео, снятое неподалеку от поселка Хужир.

По оперативной информации, в этом месте буксировали сломанный катер. «Таким образом, прокуратура полагает, что владельцем судна не была обеспечена его безопасная транспортировка к месту стоянки, и ремонта и во время буксировки топливо попало в воду», – говорится в сообщении.

Нарушителя сейчас ищут. Ему грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Если же виновник – юридическое лицо, то он может быть оштрафован на 300 тысяч рублей.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 27.07.21

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