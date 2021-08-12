Директор «НИП гиперзвуковых систем» задержан по подозрению в госизмене

Гендиректор, главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) холдинговой компании «Ленинец» Александр Куранов задержан в Москве сотрудниками ФСБ по делу о государственной измене.

Его подозревают в передаче содержащие гостайну данных о научных разработках гражданину иностранного государства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Куранов находится в статусе подозреваемого, обвинение ему пока не предъявлено, уточняет ТАСС. ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать его на два месяца. Ходатайство спецслужбы будет рассмотрено судом сегодня в 16:00, следует из судебной картотеки.

Куранову 73 года. Он доктор технических наук, профессор, заведующий филиалом кафедры «Распределенные интеллектуальные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, специалист в области физики и химии плазмы, сообщается на сайте НИПГС.

Отмечается, что под его руководством и личном участии проводятся научно-исследовательские и экспериментальные исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс») и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.

Куранов является организатором российско-американского Международного Симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», проходящего в Санкт-Петербурге на базе ХК «Ленинец».

Москва, Наталья Петрова

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