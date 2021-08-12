Аэропорт Якутска перестал принимать самолеты из-за дыма

Аэропорт Якутск приостановил работу из-за сильного задымления от лесных пожаров. Самолеты не могут взлетать и садиться из-за плохой видимости.

«Метеорологическая видимость составляет 150 м, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку. Задержано 18 рейсов, рейс ЯМ 567 авиакомпании «Алроса» Новосибирск-Якутск перенаправлен в запасной аэропорт Мирный», – сообщили в пресс-службе воздушного порта.

К 19:30 часам по местному времени видимость улучшилась до 450 м.

12 августа в Якутию прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев по поручению президента РФ Владимира Путина. Министр будет руководить группировкой ведомственных сил, борющихся с лесными пожарами.

По данным «Авиалесоохраны» на территории Якутии действуют 168 природных пожаров. За минувшие сутки удалось потушить 13 очагов на площади более 17 тыс. га.

Как сообщал «Новый День», в начале июня в Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. К тушению подключились волонтеры, сотрудники МЧС из других регионов. Огонь затронул более 1,3 млн га, жителям рекомендуют меньше выходить на улицу из-за сильного задымления.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 12.08.21

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