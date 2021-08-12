Туристический автобус попал в ДТП под Липецком: 5 пострадавших

Пять человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Липецкой области. Автобус столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком. Травмы получили водитель и 4 пассажира автобуса, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Авария произошла около полудня на 457-м километре трассы М-4 «Дон» в Хлевенском районе Липецкой области.

Водитель попавшего в аварию автобуса госпитализирован. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу, после оказания медпомощи их отпустили, сообщает ТАСС.

В автобусе, ехавшем из Ярославля в Крым, находились 39 пассажиров. Сейчас они ожидают подменный автобус из Воронежа.

Курск, Наталья Петрова

Курск. Другие новости 12.08.21

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