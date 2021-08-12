Пока власти на Сахалине проводят проверку, бизнес уже готов скинуться на реставрацию стелы Гагарина

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту сноса в Невельске стелы, посвященной Юрию Гагарину. Глава региона отправил на место инцидента комиссию, чтобы оценить возможность реставрации памятника.

Прокурорские работники оценят действия администрации Невельска с точки зрения закона. Они также разберутся в причинах сильного износа стелы и том, почему ее решили сломать.

Спасенный из кучи строительного мусора памятник осмотрят специалисты градостроительного центра и регионального министерства культуры. Они определят, как сильно поврежден памятник и какие работы потребуются для восстановления, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Барельеф Гагарина будет обязательно отреставрирован. Сейчас первоочередная задача – его очистить, подготовить к реставрации», – пояснила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал восстановить памятник Гагарину, разрушенный в год юбилея первого полета человека в космос.

Местные бизнесмены уже предложили свою помощь в оплате услуг специалистов, которые будут восстанавливать памятник. Власти региона ищут исполнителя работ. Планируется, что обновленная стела будет установлена в одном из скверов города или в краеведческом музее.

Напомним, бурю возмущения вызвали действия мэрии Невельска, позволившей снести стелу Гагарину ради строительства автозаправки. Обломки памятника вместе со строительным мусором были брошены на берегу моря. Позже администрация Невельска перевезла барельеф в свой склад.

Невельск, Наталья Рязанова

Невельск. Другие новости 12.08.21

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