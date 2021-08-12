Чиновник окрестил «ноющей кучкой дерьма» жалующихся на гарь красноярцев. Власти назвали это его личным делом

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма» красноярцев, которые возмутились постом фигуриста Алексея Ягудина, который написал, что не заметил в городе запаха дыма и гари от природных пожаров. Чиновник заявил, что ему стало стыдно, из-за того, что он также из Красноярска.

«Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? <…> Человек с утра такой просыпается и думает – блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», – написал Агафонов в своем Facebook.

Сейчас этот пост удален, но в соцсетях и на сайтах СМИ опубликованы скриншоты с публикацией советника губернатора.

Скриншот страницы в Facebook Андрея Агафонова, фото: «Подъем»

В пресс-службе губернатора Красноярского края, комментируя резкую реакцию чиновника, отметили, что Агафонов написал комментарий на своей личной странице, и эмоции – его личное дело. «То, что он эмоционально высказывает, – это его личное дело», – сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе главы региона.

«Здесь нужно разделять, он не ко всем красноярцам это относил, это какая-то категория, группа граждан, которые активно на фоне Якутии начали продвигать тему того, что в Красноярске не занимаются экологией. Видимо, Агафонов так эмоционально воспринял эту позицию и таким образом отреагировал. Можно предположить, что его зацепило, что, быть может, люди не погружаются в тему и начинают с дивана комментировать», – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, замгубернатора Сергей Пономаренко, начальник Агафонова, пообещал побеседовать с подчиненным, но при этом частично согласился с ним. «С точки зрения эмоциональной окраски, то, что он написал, я не разделяю, но по содержанию, если разобраться, я отчасти с ним согласен», – сказал Пономаренко, заметив, что «писать такое в соцсетях, наверное, не стоит».

Ранее Ягудин опубликовал в своем инстаграме пост о поездке в Красноярск, в котором сообщил, что не заметил запаха дыма и гари от лесных пожаров, когда находился в центре города. Красноярцы оставили возмущенные комментарии, обвинив фигуриста в замалчивании ситуации с пожарами. Позже спортсмен объяснил, что когда писал пост, «не ощутил смога», он «был искренен». «И вообще не ожидал такой реакции. Я не был на окраине города, не гулял везде, не был на севере, на востоке, я действительно мог не увидеть и не прочувствовать всю ситуацию, так как провел в городе всего несколько часов… Я не считаю себя большим интеллектуалом и признаю, что совершил глупость, не проанализировав масштаб беды для горожан, написав в комментариях, что не видел смог», – написал Ягудин, добавив, что «травля в 21 веке стала самой ужасной штукой современности».

В Красноярском крае с прошлой недели наблюдается задымленность из-за лесных пожаров в Якутии. Накануне в региональном МЧС сообщили, что 944 населенных пункта заволокло дымом от лесных пожаров на севере Красноярского края, в Иркутской области и Якутии. Задымление вызвало задержку 27 рейсов в аэропорту Красноярска. С 8 по 11 августа в Красноярске действовал режим «черного неба», введенный в связи с задымлением в регионе из-за природных пожаров.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 12.08.21

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