Дым из Якутии окутал 900 поселений в Красноярском крае и нарушил работу аэропорта

Более 900 населенных пунктов Красноярского края заволокло дымом от лесных пожаров на севере региона, в Иркутской области и Якутии. Задымление вызвало задержку 27 рейсов в Международном аэропорту Красноярска «Емельяново».

«Задымление зафиксировано в 944 населенных пунктах в 35 муниципальных образованиях края», – пояснили в региональном МЧС. Ведомство разместило на мобильном комплексе информирования и на сайте советы, как вести себя при задымлении.

По данным МЧС, в ближайшие дни не будет сильного ветра, который мог бы очистить регион от дыма.

Из-за задымления некоторые самолеты не смогли вовремя вылететь из аэропорта Красноярка. 11 августа были задержаны 27 рейсов, накануне то же случилось с утренними рейсами. Руководство Емельяново отметило, что воздушный вокзал работает в штатном режиме.

Как сообщал «Новый День», Курганскую область накрыла дымка от лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. Похожая обстановка на Ямале, в Свердловской и Челябинской областях.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 11.08.21

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