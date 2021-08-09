До Зауралья добрался дым от якутских лесных пожаров

В Управлении МЧС по Курганской области в понедельник, 9 августа, объяснили причину дымки, которая накрыла регион. «На территории отдельных районов Зауралья и областного центра 9 августа наблюдается дымка без запаха гари. Данное явление обусловлено переносом ветрами северо-западного и северного направления продуктов горения через северные территории УрФО на территорию Зауралья от крупных действующих очагов лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае», – сообщается на сайте оперативного ведомства.

Роспотребнадзор добавляет, что данных о превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не поступало. Пробы воздуха были взяты на содержание азота диоксида и оксида углерода

С обращением к зауральцам сегодня выступили и в ГИБДД. «Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Быть крайне внимательными при проезде пешеходных переходов. Категорические исключить факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. А в случае выполнения обгона убедиться, что встречная полоса свободна на достаточномрасстоянии, и маневр не представляет опасности для жизни и здоровья других участников движения.», – просят водителей автоинспекторы.

Отметим, что в данный момент на территории Курганской области нет действующих лесных пожаров.

Курган, Дарья Котова

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