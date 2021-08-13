Пострадавшие при крушении Ми-8 на Камчатке получат по два миллиона рублей

Пострадавшие и семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке получат компенсацию от страховой компании. Сумма выплат – два миллиона рублей.

«Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2,025 млн рублей, пострадавшим – по два миллиона рублей. Семье погибшего члена экипажа вертолета страховая выплатит два миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Руководство владельца вертолета «Витязь-Аэро» планирует также выплатить компенсацию пострадавшим и семьям погибших. Суммы пока не называются.

«Готов предоставить помощь по доставке на Камчатку, на Курильское озеро, а также по размещению родственников потерпевших. При необходимости также будет оплачено лечение пострадавших», – заявил исполнительный директор «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных.

Два выживших члена экипажа Ми-8 находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Одному сделали операцию на сломанной голени, второй поступил с открытым переломом грудины.

Как сообщал «Новый День», утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро. Восемь человек погибли, еще восемь спаслись. За медицинской помощью обратились четверо, но только двум потребовалась госпитализация. На месте крушения продолжаются поисковые работы, задействовна глубоководная техника для подъема вертолета с глубины 140 метров.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.08.21

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