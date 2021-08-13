Жительница Самары уморила голодом годовалого сына

Полиция задержала 26-летнюю жительницу Самары по делу об убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемая на четверо суток ушла из дома, оставив двух сыновей без еды и воды.

По версии следствия, 9 августа женщина ушла погулять, заперев в квартире сыновей 2018 и 2020 годов рождения. При этом младший спал привязанным в стульчике для кормления. Подозреваемая вернулась 12 августа и нашла малыша мертвым, но никому не сообщила.

Полицию вызвала бабушка детей, которая пришла их навестить. Ей под присмотр отдали старшего мальчика, который был истощен.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица). Подозреваемая задержана, в ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения», – рассказали в Следственном комитете.

Как сообщал «Новый День», под опеку бабушки передали и годовалую девочку, которую мать периодически оставляла без присмотра и еды в шкафу. Там ее нашли знакомые женщины, ставшей фигуранткой в уголовном деле.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 13.08.21

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