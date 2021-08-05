Годовалую Полину «из шкафа» передали под опеку бабушки

Девочку Полину, которую в 2020 году обнаружили в истощенном состоянии в шкафу ее родной матери, передали под опеку бабушки. «Девчонка здоровая, веселая. Все у нее будет хорошо», – прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. На этом омбудсмен предложил поставить точку в истории с Полиной, чтобы страшные события из прошлого никак не сказалась на ее жизни в будущем.

«Я искренне хочу, чтобы у девочки все было хорошо. Сейчас за ней смотрят, ее любят. И на этом предлагаю перестать обсуждать эту историю, перестать называть ребенка такими терминами, как «девочка из шкафа». Давайте поставим точку», – отметил Игорь Мороков в беседе с корреспондентом «Нового Дня». Под опекой бабушки по линии матери находятся и другие дети – старшие брат и сестра Полины. С ними после происшествия работали психологи.

Напомним, накануне в суд Карпинска было передано уголовное дело в отношении мамы Полины – Юлии. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание...», п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью...» и ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем...». По некоторым из статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-7 лет.

Жуткая история произошла в Карпинске. Женщина по имени Юлия родила ребенка в апреле 2020 года и скрывала его от всех, подолгу оставляла младенца без еды и присмотра. «В период с 29 апреля 2020 года по 7 октября 2020 года женщина систематически оставляла новорожденную на длительное время одну в жилом помещении без присмотра взрослых и надлежащего ухода, без питания и воды. Помещала беспомощного младенца в спортивную сумку и запирала в шкаф, где ребенок подвергался опасности перегревания, гипоксии, асфиксии, травмирования от падения посторонних предметов, воздействия иных факторов, которые могли спровоцировать летальный исход», – говорится в материалах дела.

Осенью 2020 года истощенную девочку в шкафу обнаружили знакомые Юлии и обратились в правоохранительные органы. Ребенка экстренно госпитализировали, доставив на вертолете в областную детскую больницу в Екатеринбурге. Она была сильно истощена, весила намного меньше нормы, отставала в развитии.

«При обнаружении у дочери признаков заболевания женщина умышленно не обращалась в медицинские организации. В результате [...] у малолетней усугубилась тяжесть выявленного основного заболевания, а также развились сопутствующие заболевания, которые повлекли за собой временное нарушение функций органов и систем продолжительностью свыше трех недель (длительное расстройство здоровья)», – добавили в прокуратуре.

После происшествия мать девочки прошла обследование в психиатрической больнице, и ее признали вменяемой.Вину свою Юлия признала лишь частично. Но следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в Карпинский городской суд для рассмотрения по существу. Добавим, что оно было переквалифицировано: изначально мать обвиняли в покушении на убийство.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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