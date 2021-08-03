Мать «девочки из шкафа» Полины отправили под суд: она признала вину лишь частично

В суд Карпинска передано уголовное дело в отношении мамы «девочки из шкафа» Полины. Прокуратура утвердила обвинительное заключение – женщина обвиняется в истязании несовершеннолетнего, оставлении в опасности, умышленном причинении вреда здоровью. Мать признана вменяемой и ей грозит большой срок.

Напомним, жуткая история произошла в Карпинске. Жительница Карпинска Юлия родила ребенка в апреле 2020 года и скрывала его от всех, подолгу оставляла младенца без еды и присмотра. Осенью 2020 года истощенную девочку в шкафу обнаружили знакомые Юлии и обратились в правоохранительные органы. Ребенка экстренно госпитализировали, доставив на вертолете в областную детскую больницу в Екатеринбурге. Она была сильно истощена, весила намного меньше нормы, отставала в развитии. Сейчас девочка, которой дали имя Полина, находится в Доме ребенка, ее жизнь вне опасности. После происшествия мать девочки прошла обследование в психиатрической больнице, и ее признали вменяемой.

Как сообщили сегодня а прокуроратуре Свердловской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юлии. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание...», п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью...» и ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем...». По некоторым из статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-7 лет.

«В период с 29 апреля 2020 года по 7 октября 2020 года женщина систематически оставляла новорожденную на длительное время одну в жилом помещении без присмотра взрослых и надлежащего ухода, без питания и воды. Помещала беспомощного младенца в спортивную сумку и запирала в шкаф, где ребенок подвергался опасности перегревания, гипоксии, асфиксии, травмирования от падения посторонних предметов, воздействия иных факторов, которые могли спровоцировать летальный исход, – говорится в сообщении прокуратуры. – При обнаружении у дочери признаков заболевания женщина умышленно не обращалась в медицинские организации. В результате [...] у малолетней усугубилась тяжесть выявленного основного заболевания, а также развились сопутствующие заболевания, которые повлекли за собой временное нарушение функций органов и систем продолжительностью свыше трех недель (длительное расстройство здоровья)».

В СУ СК РФ по Свердловской области уточнили: психиатрическая экспертиза показала, что мать ребенка вменяема и отдает себе отчет в совершаемых действиях. Вину свою Юлия признала лишь частично. Но следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в Карпинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области в интервью «Новому Дню» рассказал, что Полину после судебного решения готова забрать родная бабушка – мать Юлии. У нее же сейчас находятся под опекой двое старших детей – мальчик и девочка. Органы опеки склоняются к тому, чтобы и Полину отдать родной бабушке.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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