На этой неделе огласят приговор матери «девочки из шкафа»

В Карпинске завершается закрытый судебный процесс по делу Юлии З., которая обвиняется в том, что несколько месяцев продержала в шкафу свою новорожденную дочь.

Как сообщили «Новому Дню» в Карпинском городском суде, приговор будет оглашен 31 марта.

Напомним, жуткая история произошла в 2020 году. В апреле Юлия родила ребенка и скрывала его, подолгу оставляя без еды и присмотра. Осенью 2020 года полуживую девочку в шкафу обнаружили знакомые женщины и обратились в правоохранительные органы. Ребенка экстренно госпитализировали, доставив на вертолете в областную детскую больницу в Екатеринбурге. Она была сильно истощена, весила намного меньше нормы, отставала в развитии. После происшествия мать девочки прошла обследование в психиатрической больнице, и ее признали вменяемой.

Женщине предъявлены обвинения по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание...», п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью...» и ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем...». По некоторым из статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-7 лет. Дело ушло в суд в августе 2021 года.

Карпинск, Евгения Вирачева

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