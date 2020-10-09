В Карпинске женщина тайно родила девочку и полгода держала ее в шкафу

Правоохранительные органы разбираются в жуткой истории, которая случилась в Карпинске. По предварительным данным, 37-летняя жительница в конце апреля родила ребенка и прятала его в шкафу. Полугодовалую девочку в сильно истощенном состоянии случайно нашли знакомые этой женщины. Сейчас младенец экстренно госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, предполагаемая мать девочки во время беременности не вставала на учет в женскую консультацию, не обращалась в роддом. У ребенка нет ни свидетельства о рождении, ни полиса. Проверка по месту жительства женщины показала, что в доме не было никаких условий для новорожденного – одежда, кроватка, средства гигиены, детские смеси для питания отсутствовали.

В паблике «Краснотурьинск Live» подписчики утверждают, что женщина полгода держала ребенка в шкафу и морила голодом.

Девочка была срочно направлена в больницу. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, у малышки гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

«Подозреваемая воспитывает еще двух детей – мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку. В настоящее время женщина растила детей одна. С мужем она рассталась в начале этого года. Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало», – добавил полковник Горелых.

По информации прокуратуры, возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УКК РФ «Истязание».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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